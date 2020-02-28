2020-02-28T14:40:47+03:00
Общество

В последний день зимы синоптики обещают мокрый снег, гололед и до - 15 градусов в Ленобалсти

29 февраля в Петербурге будет не так холодно, но тоже с осадками
Петр КИБЕР
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Такого снега как в прошлом году, нынешней зимой Петербург не дождался.Такого снега как в прошлом году, нынешней зимой Петербург не дождался.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Зима в нынешнем високосном году продлится на один день дольше, чем обычно. Впрочем, только календарная, ведь климатической за сезон почти что и не было. А в последний зимний день 29 февраля природа подарит горожанам прощальный снег.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов Ленобласти снег и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, местами до -10...-15, днем 0...-5. На дорогах местами гололедица, - предупреждает региональное управление МЧС по Ленинградской области.

Спасатели предупреждают автомобилистов о сложной дорожной обстановке и призывают к осторожности: не превышать скоростной режим, держать дистанцию и интервал с попутными машинами.

Предупреждают об осадках и петербургские синоптики. 29 февраля они обещают до -6 градусов ночью и от 0 до -2 днем. На дорогах также будет присутствовать гололедица, возможен небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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