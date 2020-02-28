2020-02-28T15:37:27+03:00
Происшествия

Из-за примерзшей двери в парадную, жители дома в Петербурге не смогли выйти на улицу

Горожане опубликовали в соцсети видео попытки выбраться из заточения [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Жители дома в Петербурге не смогли выйти из парадной из-за заклинившей двериЖители дома в Петербурге не смогли выйти из парадной из-за заклинившей двериФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители дома номер 3 на Авангардной улице в Петербурге не смогли выйти из дома. Утром в пятницу, 28 февраля, люди собрались на работу и учебу, однако дверь в парадную не открывалась, несмотря на усилия. Своей проблемой они поделились в социальных сетях, опубликовав видео.

- Из-за капризов погоды примерзла дверь в парадную, - пожаловались жильцы в соцсетях.

Однако, стоит отметить, что мороз в Петербурге слабый. Ночью температура воздуха опустилась лишь до минус 6 градусов. Это далеко не самая низкая температура, которая бывала в городе зимой.

Жильцы отмечают, что видео было снято в 8:14 часов утра. С тем пор, по их словам, никто так и не смог выйти из дома и отправиться на работу и учебу.

Как на данный момент обстоят дела с дверью, пока не известно.

Жители дома в Петербурге не смогли выйти из парадной из-за заклинившей двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за примерзшей двери в парадную, жители дома в Петербурге не смогли выйти на улицу
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