Из-за примерзшей двери в парадную, жители дома в Петербурге не смогли выйти на улицу

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:37:27+03:00

Жители дома в Петербурге не смогли выйти из парадной из-за заклинившей двери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Жители дома номер 3 на Авангардной улице в Петербурге не смогли выйти из дома. Утром в пятницу, 28 февраля, люди собрались на работу и учебу, однако дверь в парадную не открывалась, несмотря на усилия. Своей проблемой они поделились в социальных сетях, опубликовав видео.

- Из-за капризов погоды примерзла дверь в парадную, - пожаловались жильцы в соцсетях.

Однако, стоит отметить, что мороз в Петербурге слабый. Ночью температура воздуха опустилась лишь до минус 6 градусов. Это далеко не самая низкая температура, которая бывала в городе зимой.

Жильцы отмечают, что видео было снято в 8:14 часов утра. С тем пор, по их словам, никто так и не смог выйти из дома и отправиться на работу и учебу.

Как на данный момент обстоят дела с дверью, пока не известно.

Жители дома в Петербурге не смогли выйти из парадной из-за заклинившей двери.

ИСТОЧНИК KP.RU