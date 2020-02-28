Петербуржцев спросили, где им нужны платные парковки
В Смольном решили спросить у самих петербуржцев, где не хватает стоянок для автомобилей. Речь идет не о зоне полатной парковки, как в центре города, а о местах в спальных районах и у метро, где машину можно оставить на ночь или на несколько часов.
- Городские автостоянки размещаются в зонах плотной жилой застройки и представляют собой огороженную территорию с системой проезда через шлагбаум. Стоянки машин оборудуются системами видеонаблюдения, терминалом оплаты и электронными табло, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.
Использование стоянок платное. То есть это аналог коммерческих охраняемых стоянок, имеющихся во многих районах города, но с видеонаблюдением стойками автоматической оплаты и прочим.
Сейчас в городе есть 17 городских автостоянок на 2211 машино-мест. В этом году запланировано создание двух автостоянок: в Кронштадте на 113 мест и на улице Савушкина на 80 автомобилей.
Свои предложения о том, где еще можно сделать стоянку, можно направить по электронному адресу: pressa2@gcup.spb.ru до 30 апреля. Все идеи обещают внимательно изучить.
ИСТОЧНИК KP.RU