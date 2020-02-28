Петербуржцев спросили, где им нужны платные парковки

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:03:39+03:00

Предложения о том, где нужно разместить новые городские стоянки, ждут в Смольном

Изменить размер текста: A A

В Смольном решили спросить у самих петербуржцев, где не хватает стоянок для автомобилей. Речь идет не о зоне полатной парковки, как в центре города, а о местах в спальных районах и у метро, где машину можно оставить на ночь или на несколько часов.

- Городские автостоянки размещаются в зонах плотной жилой застройки и представляют собой огороженную территорию с системой проезда через шлагбаум. Стоянки машин оборудуются системами видеонаблюдения, терминалом оплаты и электронными табло, - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками.

Использование стоянок платное. То есть это аналог коммерческих охраняемых стоянок, имеющихся во многих районах города, но с видеонаблюдением стойками автоматической оплаты и прочим.

Сейчас в городе есть 17 городских автостоянок на 2211 машино-мест. В этом году запланировано создание двух автостоянок: в Кронштадте на 113 мест и на улице Савушкина на 80 автомобилей.

Свои предложения о том, где еще можно сделать стоянку, можно направить по электронному адресу: pressa2@gcup.spb.ru до 30 апреля. Все идеи обещают внимательно изучить.

ИСТОЧНИК KP.RU