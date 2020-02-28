2020-02-28T16:32:13+03:00
Общество

В Ленобласти открылся приграничный МФЦ

Жителям Ивангорода стали доступны 550 государственных и муниципальных услуг
Лилия КОЗЛОВА
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Новый МФЦ открылся в Ивангороде в ЛенобластиНовый МФЦ открылся в Ивангороде в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Новый многофункциональный центр открылся в Ленинградской области. В пятницу, 28 февраля, МФЦ заработал в Ивангороде Кингисеппского района. Для посетителей здесь работают пять окон приема и выдачи документов.

- В отделении доступны 550 государственных и муниципальных услуг, в том числе долгожданные и востребованные услуги по замене водительских удостоверений и оформлению заграничных паспортов старого и нового поколения, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Отмечается, что центр будет обслуживать не только жителей Ленобласти, но и российских граждан, проживающих на территории Эстонии.

С 2016 года МФЦ в Ивангороде работал в режиме удаленного рабочего места, за последний год специалистами было обработано более 11 тысяч обращений. Новый МФЦ отличается удобным расположением в историческом центре, в непосредственной близости находятся поликлиника, университет, остановка общественного транспорта. Помещение отдела оснащено пандусами, тактильной плиткой для слабовидящих и другими необходимыми элементами доступной среды, для маленьких посетителей оборудована детская зона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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