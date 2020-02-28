2020-02-28T16:44:52+03:00
Общество

Финны предложили объединиться с Петербургом и отменить визы

Об идее общей экономической зоны с Ленобластью и городом на Неве заявил мэр Савонлинны
Петр КИБЕР
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Мэр Савонлинны предложил отменить визы для петербуржцев и жителей Ленобласти.Мэр Савонлинны предложил отменить визы для петербуржцев и жителей Ленобласти.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Финский чиновник предложил отменить визы с Петербургом и Ленинградской областью. А заодно объединиться с российскими регионами в единую экономическую зону. С таким неожиданным предложением выступил мэр финского города Савонлинна.

- Разрешения на работу должны выдаваться быстро и без виз, - считает Янне Лайне, чьи слова приводит издание Uutisvuoksi.

По словам градоначальника, Южнай Финляндия, Санкт-Петербург и Ленинградская область образуют один регион, «зажатый» между Евросоюзом и СНГ. Население первого - 500 миллионов человек, второго - 200. В этом заложен огромный экономически потенциал, которому мешают границы и бюрократические барьеры.

Лайне уверен, что создание Особой экономической зоны (ОЭЗ) поможет свободному передвижению капиталов, инноваций, товаров, услуг и людей.

Что же касается отмены виз, то Финляндия входит в Шенгенскую зону, не имеет границ с Евросоюзом и поэтому не сможет принимать решение самостоятельно, так что идея фактически неосуществима. А вот остальные аспекты проекта будут представлены на рассмотрение ЕС. Окончательное решение будет за Брюсселем, который очень не любит давать налоговые и прочие льготы.

Финское СМИ отмечает, что проект создания ОЭЗ Светогорск-Иматра в начале 2000-х годов провалился именно по этой причине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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