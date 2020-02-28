2020-02-28T16:47:43+03:00
Общество

«Умные» технологии внедрят в сферу ЖКХ в Петербурге

Новшества должны упростить оказание услуг и процедуру оплаты за коммуналку
Лилия КОЗЛОВА
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Процедуру оказания ряда жилищно-коммунальных услуг жителям Петербурга поручено упроститьПроцедуру оказания ряда жилищно-коммунальных услуг жителям Петербурга поручено упроститьФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге предложили внедрить современные технологии в систему взаимодействия управляющих компаний с населением и повысить качество оказания услуг в сфере ЖКХ. Об этом заявил вице-губернатор Николай Бондаренко в ходе совещания с участием специалистов Жилищного комитета и администраций районов в пятницу, 28 февраля.

- Нужно создать отдельную программу по внедрению «умных» технологий в расчеты за коммунальные платежи и жилищные услуги – упростить для жителей процедуру оплаты за содержание дома, - сказал Николай Бондаренко, поручив изучить существующие программные продукты.

Также он отметил, что нужно упростить для жителей и процессы оказания самих услуг, так как сейчас решение некоторых вопросов с участием управляющих компаний может занять у петербуржцев несколько дней.

Особое внимание Бондаренко уделил вопросу уборки лестничных клеток и содержанию придомовых территорий. Для этого он предложил пересмотреть существующие регламенты в летнее и зимнее время, а также вместе с жителями рассмотреть оптимальные для каждого двора варианты организации парковочных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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