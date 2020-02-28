Дикая рысь пришла в гости к жительнице частного дома под Выборгом

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:47:16+03:00

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К жительнице Ленинградской области пришла нежданная гостья. Утром в пятницу, 28 февраля, во двор частного дома под Выборгом заглянула никто иная, как рысь. Лесная кошка прошлась по участку в поисках чего-нибудь вкусного, однако, не найдя угощения, ушла гулять дальше. Об этом рассказала подруга женщины.

- Пока только один раз видела рысь. Говорит, что, если еще раз увидит, будет обращаться в инстанции, - призналась «КП-Петербург» женщина.

Животное походило по двору и ушло, не найдя ничего для себя интересногоФото: СОЦСЕТИ

Также жительница Ленобласти поинтересовалась, куда можно обратиться, если потребуется отловить и увезти животное. В группе благотворительного фонда «Центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» посоветовали созвониться со специалистами организации, которые объяснят, как не навредить зверю.

Жительница участка, куда зашла большая кошка, не заметила, чтобы животное было больным или раненным. Возможно, рысь пришла в гости просто из любопытства.

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ИСТОЧНИК KP.RU