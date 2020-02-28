Число туристов из Филиппин выросло в Петербурге вдвое

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:31:33+03:00

Не только китайские туристы приезжают в Петербург, но и филиппинцы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2019 году в Северную столицу посетили 5,5 тысяч граждан этого государства

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Петербург продолжает оставаться туристической столицей России. Наряду с Москвой именно в город на Неве приезжает больше всего путешественников. Как самих Россия, так и иностранцев. При этом рост идет не только из Китая, но даже таких экзотических стран, как Филиппины. Граждане этого государства стали приезжать в Петербург вдвое чаще.

- В прошлом году порядка 5,5 тысячи жителей Филиппин посетили Северную столицу. С 2017 года число филиппинцев, приезжающих Петербург, возросло практически в два раза, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на городской Комитет по развитию туризма.

Не в последнюю роль в этом сыграло введение системы электронных виз. Оформлять въездные документы стало просто и бесплатно. При этом Комитет по туризму старается продвигать Петербург как «самый европейский город России», для этого на филиппинском телевидении даже показывают рекламный промо-ролик.

Напомним, что за 2019 год Северная столицы приняла больше 10 миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU