Из-за гололеда в Санкт-Петербурге образовались 8-балльные пробки

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:19:29+03:00

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Пятничный вечер в Санкт-Петербурге выдается сложным. Во второй половине дня в городе на Неве похолодало до минус 2 и начался небольшой снег, из-за чего на дорогах появилась гололедица. "Зима 2.0" - именно так окрестили 28 февраля 2020 года в соцсетях. По данным Яндекс.Пробки на 18.00, сервис оценивал дорожную обстановку в Петербурге на 8 баллов. Из-за многочисленных аварий Северную столицу сковали километровые пробки. Стоят выезды на КАД, набережная Макарова, Выборгская набережная... Список, к сожалению, можно продолжать долго.

ДТП с такси на Кубинской.Фото: СОЦСЕТИ

- Соблюдайте дистанцию - действительно очень скользко, - предупреждают друг друга водители.

Авария у Пулково.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, крупнейшими пробками 28 февраля сервис Яндекс посчитал: затор в 8.40 от Бассейной улицы до Лиговского проспекта (пробка продержалась 2 часа 10 минут), затор от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова в 16.40 и на внешней стороне КАД от поста ГИБДД до виадука над железной дорогой в 16.26.

ДТП на Выборгской набережной.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU