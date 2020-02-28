2020-02-28T18:19:29+03:00
Авто

Из-за гололеда в Санкт-Петербурге образовались 8-балльные пробки

Жители сообщают о массовых ДТП в разных районах города
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Петербург сковали пробки из-за гололеда 28 февраля.Петербург сковали пробки из-за гололеда 28 февраля.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пятничный вечер в Санкт-Петербурге выдается сложным. Во второй половине дня в городе на Неве похолодало до минус 2 и начался небольшой снег, из-за чего на дорогах появилась гололедица. "Зима 2.0" - именно так окрестили 28 февраля 2020 года в соцсетях. По данным Яндекс.Пробки на 18.00, сервис оценивал дорожную обстановку в Петербурге на 8 баллов. Из-за многочисленных аварий Северную столицу сковали километровые пробки. Стоят выезды на КАД, набережная Макарова, Выборгская набережная... Список, к сожалению, можно продолжать долго.

ДТП с такси на Кубинской. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП с такси на Кубинской.Фото: СОЦСЕТИ

- Соблюдайте дистанцию - действительно очень скользко, - предупреждают друг друга водители.

Авария у Пулково. Фото: СОЦСЕТИ

Авария у Пулково.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, крупнейшими пробками 28 февраля сервис Яндекс посчитал: затор в 8.40 от Бассейной улицы до Лиговского проспекта (пробка продержалась 2 часа 10 минут), затор от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова в 16.40 и на внешней стороне КАД от поста ГИБДД до виадука над железной дорогой в 16.26.

ДТП на Выборгской набережной. Фото: СОЦСЕТИ

ДТП на Выборгской набережной.Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Последний день зимы»: Метеоролог рассказал о погоде на выходные в Санкт-Петербурге
«Волга» вспыхнула и сгорела после ДТП на гололеде
Из-за гололеда в Санкт-Петербурге образовались 8-балльные пробки
Число туристов из Филиппин выросло в Петербурге вдвое
Дикая рысь пришла в гости к жительнице частного дома под Выборгом
«Умные» технологии внедрят в сферу ЖКХ в Петербурге
Финны предложили объединиться с Петербургом и отменить визы
В Ленобласти открылся приграничный МФЦ
Молодежный «Зенит» проиграл сверстникам из «Локомотива»
Упавшие деревья «задержали» прибытие поездов в Петербург
Петербуржцев спросили, где им нужны платные парковки
Из-за примерзшей двери в парадную, жители дома в Петербурге не смогли выйти на улицу
В последний день зимы синоптики обещают мокрый снег, гололед и до - 15 градусов в Ленобалсти
Лесовозы разрушили дороги в Ленинградской области
Пара иностранцев дважды пыталась перебежать российско-финскую границу
Труп мужчины нашли за дачей Безобразовых в Петербурге