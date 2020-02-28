«Волга» вспыхнула и сгорела после ДТП на гололеде

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:22:07+03:00

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Красочно-страшное по своим последствиям ДТП произошло 28 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга. Около пяти часов вечера здесь столкнулись «Рено Логан» и «Волга» ГАЗ-3102. Последняя от удара вспыхнула.

- ДТП двух легковых автомобилей с последующим возгоранием. Пострадавших нет. «Волга» сгорела полностью, у «Рено» обгорел моторный отсек, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Несмотря на то, что пожарные примчались практически мгновенно, им оставалось лишь залить пеной остатки отечественной легковушки. По счастью, водитель отечественной легковушки е пострадал.

Очевидцы сообщают, что он успел выскочить из машины после того, как ее закрутило на скользкой дороге и выбросило на встречку. Жив и шофер «Логана», который получил небольшие ушибы.

Отметим, что с того момент, как в середине дня в Петербурге выпал снег, произошло уже несколько ДТП. При этом утром в МЧС предупреждали автомобилистов о гололеде, но тщетно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763606" frameborder="0"></iframe> "Волга" сгорела после ДТП в Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU