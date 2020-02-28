Блокадников Петербурга призвали помочь в создании летописи воспоминаний о войне

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:19:10+03:00

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В Петербурге может появиться общая летопись воспоминаний о войне. Это стало известно в ходе встречи губернатора с руководителями общественных организаций ветеранов и блокадников Северной столицы. По словам властей, житейские и боевые истории о ВОВ от старшего поколения важно увековечить в виде сборника.

- Я вас очень прошу – пишите записки. Не хотите или не имеете возможности писать – просто надиктовывайте на телефон. Мы обязательно соберем ваши рассказы. Я уже обратился к жителям, особенно к молодежи, чтобы они присылали рассказы своих дедушек, бабушек, потому что это наша с вами летопись, - сказал Александр Беглов.

Добавим, что в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне участники боевых действий, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие узники концлагерей получат выплаты из федерального бюджета. Помимо этого 350 тысячам ветеранов вручат единовременные выплаты уже из городской казны.

ИСТОЧНИК KP.RU