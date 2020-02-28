На «Газпром Арене» поставили биометрическую систему идентификации

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:41:07+03:00

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«На глаз» в прямом смысле слова начнут определять фанатов на петербургском стадионе «Газпром Арена». Здесь на фанатском секторе трибун, так называемом «вираже», установили биометрическую систему идентификации.

- На вираже появилась биометрическая система видеоидентификации лиц. Она начнет работать с матча с «Локомотивом» 29 февраля, - сообщает пресс-служба «Зенита».

В клубе напоминают, что система установлена на турникетах при входе на первый ярус Трибуны D, где располагаются сектора активной поддержки и проход туда возможен только для обладателей абонементов.

Теперь служба безопасности сине-бьело-голубых сможет распознавать болельщиков по лицам. Такие системы уже работают на других аренах мира, они помогают не допускать на трибуны хулиганов и прочих проштрафившихся фанатов.

Напомним, что матч «Локомотива» с Зенитом состоится в ближайшую субботу и начнется в 19:00. Игре будут предстоять традиционный фан-променад и развлекательная программа «Масленичные гуляния» по случаю праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU