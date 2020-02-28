Паром «Балтийск», ходящий из Усть-Луги в Калининград, вернулся на линию после ремонта

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:52:18+03:00

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Грузовой паром «Балтийск» вновь вернулся на линию после продолжительного ремонта. Напомним, он ходит из Усть-Луги в Калининградскую область. Однако судно в ноябре 2019 года отправили в Кронштадт для прохождения докового ремонта. Это необходимо для соответствия классу Российского морского регистра судоходства. Работы было достаточно.

- В соответствии с договором был осуществлен ремонт винто-рулевой группы, зачистка и ремонт танков и цистерн, ремонт донно-забортной арматуры, якорного и других судовых устройств, проведена очистка и окраска наружной обшивки подводного и надводного корпуса, - сообщила пресс-служба АО «Кронштадтский морской завод».

Экипажу «Балтийска» понравилось почти что новенькое судно. Моряки поблагодарили рабочих за качественно выполненный ремонт. Добавим, что паром, как и раньше, вмещает до 115 железнодорожных вагонов и 100 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU