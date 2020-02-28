2020-02-28T21:01:34+03:00
Общество

РПЦ попросила себе часовню-ризницу храма Спаса на Крови

Совещание по поводу обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия назначено на 5 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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РПЦ попросило передать ей во владение ризницу Спаса на Крови. Фото: cathedral.ruРПЦ попросило передать ей во владение ризницу Спаса на Крови. Фото: cathedral.ru
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В петербургских СМИ активно обсуждается просьба Русской православной церкви (РПЦ) передать ей во владение часовню-ризницу храма Спаса на Крови. С этим в комитет имущественных отношений (КИО) обратился митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Обо всем подробно рассказал депутат ЗакСа Максим Резник в эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

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- Варсонофий сделал это еще, обратите внимание, 4 месяца назад. И от нас это все скрывали. Было назначено совещание на 5 марта по поводу передачи именно всего храма. В комитете имущественных отношений. КИО разослал письмо по большим структурам. И мне это переслали. Я сделал пост в своем Facebook, я не мог об этот не сообщить. Но спустя 25 минут потом в КИО все опровергли, сказав, что перепутали ризницу с адресом Спаса на Крови, - рассказал депутат.

Как стало известно, в итоге совещание пройдет в Невской ратуше и обсуждать там будут обращение по передачи именно часовни Спаса на Крови, а не всего храма. Сама ризница располагается на канале Грибоедова, в доме №2А, литера Л и по сей день входит в музей-памятник «Исаакиевский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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