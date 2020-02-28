2020-02-28T20:58:56+03:00
Общество

Малышка-богатырь весом почти 5,5 килограмма родилась в Петербурге

Настенька ростом около 60 сантиметров и готовится к выписке в понедельник 2 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге родилась богатырша Настенька весом в 5,4 кг. Фото: комздрав ПетербургаВ Петербурге родилась богатырша Настенька весом в 5,4 кг. Фото: комздрав Петербурга
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В Петербурге родилась малышка весом 5,4 килограмма и ростом 60 сантиметров. Маленькая богатырша обогнала недавний московский рекорд, где на свет появилась девочка весом 5300 и ростом 58 сантиметров. Счастливая мама Анна Скоробогатая назвала дочку Настенькой и уже вовсю фотографируется с красавицей на руках.

- Малышка абсолютно здорова, без каких-либо патологий. Роды были естественными и прошли легко, быстро и даже без обезболивания. На данный момент это самый крупный малыш, рожденный в Роддоме №10 в 2020 году, - рассказывают в пресс-службе комздрава Петербурга.

Настенька готовится к выписке в понедельник 2 марта. Она второй ребенок в семье. Но ее старшая сестренка на момент рождения весила чуть меньше – 4270 и была ниже ростом на 5 сантиметров. В роддоме маму называют героиней, а сама Анна благодарит всю бригаду медиков за профессионализм и здоровую дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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