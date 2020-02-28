Удельный парк не пострадает при строительстве седьмой скоростной магистрали
Стало известно, что Удельный парк останется целым при строительстве седьмой скоростной магистрали. Защитники зеленой территории добились своего и достучались до комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Петербурга. Об этом рассказал в своем Facebook Александр Карпов, директор Центра экспертиз «ЭКОМ» выступающей за защиту окружающей среды.
- Комиссия по генплану одобрила решение, которым территория магистрали №7 возвращается в парк. И там можно будет нарисовать ЗНОП (включить парк в перечень зеленых насаждений общего пользования – Прим. ред.). А магистраль будет нарисована на отдельной схеме в виде вариативного решения – либо тоннель, либо эстакада. Решение будет выбрано после разработки ТЭО. Не зря мы корпели 2 года! – пишет Карпов.
Напомним, будущая магистраль №7 должна соединить Арсенальную набережную с Выборгским шоссе.
Счастливую новость экозащитникам сообщил директор Центра экспертиз «ЭКОМ». Фото: facebook.com/alexander.karpov.18
ИСТОЧНИК KP.RU