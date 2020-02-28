2020-02-28T22:48:54+03:00
Происшествия

Полицейские устроили погоню со стрельбой за вором, сбежавшим из-под конвоя в Красногвардейском районе

22-летний воришка хотел скрыться от стражей порядка после суда из-за полученного срока
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге воришка сбежал прямо из-под конвоя, но вскоре был задержан.В Петербурге воришка сбежал прямо из-под конвоя, но вскоре был задержан.Фото: Олег ЗОЛОТО
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28 февраля около 17:20 в Красногвардейском районе Петербурга полицейские устроили погоню со стрельбой за вором, сбежавшим из-под конвоя. 22-летнего парня осудили по статье за кражу. Назначенный ему срок не сообщается. Но лишение свободы явно не обрадовало злоумышленника, решившего скрыться после заседания районного суда. Конвой собирался доставить его в изолятор временного содержания, но неожиданный побег немного изменил планы.

- Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал на это и, руководствуясь законом «О полиции», предупредил о применении табельного огнестрельного оружия в целях пресечения попытки побега. Но мужчина слова проигнорировал. После этого полицейский произвел предупредительный выстрел из табельного оружия, после чего осужденный злоумышленник прекратил противоправные действия и был задержан, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас 22-летний воришка помещен в изолятор временного содержания, который он так старательно избегал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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