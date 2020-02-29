2020-02-29T13:16:28+03:00
Происшествия

Петербургского массажиста обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девочке

В полицию заявила руководитель отдела опеки и попечительства МО «Красненькая речка»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге массажиста обвинили в домогательствах в несовершеннолетней девочке, которая зашла к нему в гости.В Петербурге массажиста обвинили в домогательствах в несовершеннолетней девочке, которая зашла к нему в гости.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Массажиста одной из частных клиник Петербурга обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девочке. Все произошло в ночь с 28 на 29 февраля. 17-летний подросток пожаловалась руководителю отдела опеки и попечительства МО «Красненькая речка» на то, что к ней приставал 28-летний мужчина.

- Она оказалась у него дома на Дачном проспекте. Массажист совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера в период с полуночи до 4 часов утра. Мужчину задержали спустя 3 часа на улице, его опросили и отпустили под обязательство о явке в полицию, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам девочки, она находилась в квартире взрослого мужчины «в гостях». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что пострадавшая является жительницей Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургского массажиста обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девочке
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