Восьмерых россиян, прилетевших в Петербург из Италии, проверяют на коронавирус
В Петербурге проверяют восьмерых россиян на наличие коронавируса. Известно, что все они прилетели в Петербург из Италии. Напомним, эта страна «лидирует» после Азии по количеству зараженных опаснейшим вирусом. К восьмерым прибывшим в город на Неве россиянам добавился еще один гражданин Ирана. Всех их госпитализировали в больницу имени Боткина.
- Всего было 24 пациентов, которых положили в медучреждение с подозрением на коронавирус. Из них восемь прибыли из Италии, а один из Ирана. Сейчас у них наблюдаются признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В понедельник 2 марта о ситуации более подробно расскажет Роспотребнадзор, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.
Добавим, что в Северной столице открыли лабораторию для анализов на китайский коронавирус. Благодаря этому результаты новейшего теста теперь будут известны уже в течение суток. Специалисты Роспотребнадзора по-прежнему советуют воздержаться от поездок Италию, Южную Корею и Иран.
Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новая лаборатория для анализов на китайский коронавирус появилась в Петербурге: Что там будет происходить
До этого исследования делали только в Новосибирске (подробности)
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом
Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее)
Вирусолог: Больных могло быть больше. Карантинные меры спасли тысячи людей
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», когда вспышка коронавируса пойдет на спад (подробнее)
Из-за вспышки коронавируса Россия не останется без овощей
Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ритейла Андрей Карпов. По его словам, не слишком пострадает даже Дальний Восток, который имеет свои овощные хозяйства, которые, впрочем, уже начинают завышать цены (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»