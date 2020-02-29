Восьмерых россиян, прилетевших в Петербург из Италии, проверяют на коронавирус

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:18:08+03:00

В Петербурге госпитализировали восемь россиян, прилетевших из Италии, по подозрению на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Петербурге проверяют восьмерых россиян на наличие коронавируса. Известно, что все они прилетели в Петербург из Италии. Напомним, эта страна «лидирует» после Азии по количеству зараженных опаснейшим вирусом. К восьмерым прибывшим в город на Неве россиянам добавился еще один гражданин Ирана. Всех их госпитализировали в больницу имени Боткина.

- Всего было 24 пациентов, которых положили в медучреждение с подозрением на коронавирус. Из них восемь прибыли из Италии, а один из Ирана. Сейчас у них наблюдаются признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). В понедельник 2 марта о ситуации более подробно расскажет Роспотребнадзор, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Добавим, что в Северной столице открыли лабораторию для анализов на китайский коронавирус. Благодаря этому результаты новейшего теста теперь будут известны уже в течение суток. Специалисты Роспотребнадзора по-прежнему советуют воздержаться от поездок Италию, Южную Корею и Иран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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ИСТОЧНИК KP.RU