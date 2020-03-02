На Среднерогатской улице полыхали бытовки

2 Март 2020 2020-03-02T09:07:07+03:00

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Сильный пожар возник поздним вечером 1 марта на Среднерогатской улице. Если везде по городу жгли масленичные чучела, то здесь, на стройплощадке полыхали бытовки рабочих. Пламя было сильное и справиться с ним оказалось непросто.

- Казалось, почти потушили, но опять разгорелось. Уже около двух часов горит, - сообщали местные жители в соцсетях.

По вызову на место происшествия примчались пять машин противопожарной службы МЧС, а с огнем боролись 23 человека личного состава. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать ЧП

- 1 марта в 22:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Среднерогатская ул., д.14. На строительной площадке горели бытовки. В 00:18 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Сведений о пострадавших не было. В причинах возникновения пожара разбираются специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/763961" frameborder="0"></iframe> На Среднерогатской улице горели строительные бытовки.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU