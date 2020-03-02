На Среднерогатской улице полыхали бытовки
Сильный пожар возник поздним вечером 1 марта на Среднерогатской улице. Если везде по городу жгли масленичные чучела, то здесь, на стройплощадке полыхали бытовки рабочих. Пламя было сильное и справиться с ним оказалось непросто.
- Казалось, почти потушили, но опять разгорелось. Уже около двух часов горит, - сообщали местные жители в соцсетях.
По вызову на место происшествия примчались пять машин противопожарной службы МЧС, а с огнем боролись 23 человека личного состава. Почти два часа понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать ЧП
- 1 марта в 22:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Среднерогатская ул., д.14. На строительной площадке горели бытовки. В 00:18 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Сведений о пострадавших не было. В причинах возникновения пожара разбираются специалисты.
На Среднерогатской улице горели строительные бытовки.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU