2020-03-02T14:27:28+03:00
Общество

Пугало в противогазе появилось в Невском районе Петербурга

Активисты установили чучело на золоотвале и завели ему личные страницы в социальных сетях [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге активисты установили чучело в противогазеВ Петербурге активисты установили чучело в противогазеФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга решили привлечь внимание к экологической проблеме города, создав нового персонажа. Как стало известно в понедельник, 2 марта, активисты сделали пугало в противогазе и поселили его на один из искусственных холмов, золоотвал Невского района, на брошенной территории, на пересечении улицы Зольной и Дальневосточного проспекта.

- В жилой зоне Невского района законсервирован опасный объект – золотоотвал полувековой давности. Его консервировали еще в советские годы и, скорее всего, защитный слой глины больше не отвечает технологическим требованиям или критически приближен к минимальному значению, при котором опасная пыль может попадать в атмосферу. Жители обеспокоены экологической обстановкой и отсутствием какого-либо благоустройства территории, — прокомментировала ситуацию представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ксения Булова.

У Евкарпия есть свои социальные сети, где он "пишет" об экологической обстановке Невского района Фото: СОЦСЕТИ

У Евкарпия есть свои социальные сети, где он "пишет" об экологической обстановке Невского районаФото: СОЦСЕТИ

Пользователи социальных сетей уже завели Евкарпию личные страницы в Instagram и Twitter и опубликовали первый пост.

- С сегодняшнего дня я поселился в квартальчике сун-16 на чудесном золоотвале. Угольную золу сюда везли из ТЭЦ-2 с 50-х годов XX века. <…> Я и представить себе не могу лучших условий для жизни. Высококачественная угольная зола, летучая и радиоактивная, да ещё и не где-нибудь на окраине, а почти в самом центре - всего 5 км до Невского. У меня много новых соседей, целых 20 тысяч человек, дети и взрослые, инвалиды и многодетные семьи, - написало на странице Евкарпия.

На данный момент у чучела всего два поста в Instagram и совершенно нет подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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