Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга

2 Март 2020 2020-03-02T15:56:55+03:00

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Полиция Петербурга проводит проверку по факту произошедшего конфликта в метрополитене. Около 00:30 часов ночи на понедельник, 2 марта, в управление правоохранителей подземки поступило сообщение о том, что на станции метро «Академическая» произошла потасовка. Есть ли при этом пострадавшие, на данный момент не известно.

- Установлено, что конфликт произошел около 00.05 часов между двумя группами людей на платформе станции «Академическая», в ходе которого один из участников распылил газ из баллончика. Далее потасовка продолжилась в вагоне поезда, следовавшего до «Политехнической», - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Как сообщили работники метро, они заметили потасовку и пошли разобраться с ситуацией. Но при их приближении, конфликтующие бросили баллончик и сбежали со станции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются личности всех участников конфликта и их местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU