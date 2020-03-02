2020-03-02T15:56:55+03:00
Происшествия

Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга

Неизвестные распылили газ из баллончика на станции «Академическая»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На станции метро "Академическая" две группировки устроили конфликтНа станции метро "Академическая" две группировки устроили конфликтФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга проводит проверку по факту произошедшего конфликта в метрополитене. Около 00:30 часов ночи на понедельник, 2 марта, в управление правоохранителей подземки поступило сообщение о том, что на станции метро «Академическая» произошла потасовка. Есть ли при этом пострадавшие, на данный момент не известно.

- Установлено, что конфликт произошел около 00.05 часов между двумя группами людей на платформе станции «Академическая», в ходе которого один из участников распылил газ из баллончика. Далее потасовка продолжилась в вагоне поезда, следовавшего до «Политехнической», - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Как сообщили работники метро, они заметили потасовку и пошли разобраться с ситуацией. Но при их приближении, конфликтующие бросили баллончик и сбежали со станции.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются личности всех участников конфликта и их местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Боткинской больнице остаются 26 пациентов с подозрением на коронавирус
Две группировки устроили конфликт в метро Петербурга
«Форд» влетел в подъемный механизм на ж/д переезде у Старой Деревни
В честь 8 Марта женщины смогут бесплатно посетить экспозиции в музее Царское Село
Пропавшая без вести петербурженка найдена с отравлением
Не знаю, кем бы был: комментатор Геннадий Орлов отмечает 75-летний юбилей
Пугало в противогазе появилось в Невском районе Петербурга
Из-за гриппа на карантин закрыты 92 класса в школах и 18 групп в детских садах Петербурга
В Петербурге прошла пожарная Масленица
Школьника похитили у дома на глазах бабушки в Тихвине
Мужчина пытался задушить беременную таксистку в Петербурге
Петербургская пенсионерка нашла своего внука в петле
Пьяный студент угнал иномарку у кладовщицы детского сада в шесть утра воскресенья
Более пяти тысяч километров дорог Ленобласти очищено от снега и наледи
Продажи новых машин в Петербурге упали на два процента
13-летнюю девочку изнасиловал сожитель ее матери в городе Луга
Молодая мать пыталась задушить 2-летнюю дочь в Тихвине
Одинокая лошадь скакала по проезжей части КАД
Автомобилисту разбили голову из-за парковочного места в центре Петербурга
Новым вице-губернатором Петербурга по здравоохранению и соцвопросам станет Олег Эргашев
В Ленобласти два сторожа угнали погрузчик с родного предприятия
Голодная лиса вышла гулять по Мебельной улице
Житель Петербурга изнасиловал 7-классницу, заманив девочку в гостиницу
Иностранец в розыске выдавал себя за офицера ФСБ
На Среднерогатской улице полыхали бытовки