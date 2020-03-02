Собаку с тяжелой судьбой выбросили на улицу после смерти хозяина в Петербурге

2 Март 2020 2020-03-02T18:28:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге срочно ищут передержку или новый дом для ласкового и послушного пса, потерявшего хозяина. В понедельник, 2 марта, в социальной сети появился пост о собаке с тяжелой судьбой. Сначала черный малыш по имени Амир долгие годы жил на улице, а когда обрел приют и доброго хозяина, то потерял и его.

- У Амира была тяжелая судьба: жил пару лет на улице, скитался, выживал, и заглядывал с надеждой в глаза прохожих, пока наконец, ему на пути не встретился хороший человек, который принял его в теплый дом, - рассказали кураторы собаки в соцсети.

И вот, случилась беда. Дедушка, приютивший собаку, заболел и попал в больницу, а его родственники просто выбросили Амира на улицу, как ненужную вещь. Одна добрая женщина приютила пса на время, пока хозяин был в медучреждении. Но у нее астма и на долго у себя оставить животное не может.

- Мы все надеялись на счастливый конец, что его хозяин вернется домой, но, к сожалению, пса ждал ещё один удар. Хозяин умер. И теперь он совсем один, без любящей и доброй руки, - рассказали историю собаки в соцсети.

Амир очень ласковый и послушный мальчик. Возраст 4-5 лет, небольшой, черный, весит около 16 килограммов. Легко может быть вторым питомцем в доме, очень доброжелательно и уважительно относится к кошкам.

Всем желающим обрести мохнатого, преданного друга, обращаться к кураторам.

ИСТОЧНИК KP.RU