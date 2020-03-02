Студентам и сотрудникам СПбГУ запретили командировки в страны с коронавирусом
С конца февраля сотрудникам и студентам СПбГУ запретили ездить в командировки в страны, где особенно сильно распространился коронавирус. Сроки окончания карантина не называются. В университете ссылаются на рекомендации от Минобрнауки РФ. Соответствующий приказ об ограничениях опубликован на официальном сайте учебного заведения.
- Приказываю приостановить издание локальных актов о направлении обучающихся и работников в командировку в Китай, Италию, Южную Корею и Иран до нормализации обстановки по коронавирусной инфекции, - гласит документ.
И студентов и сотрудников университета, которые успели посетить данные страны до выхода приказа, обязали по прилету в течение 14 дней ежедневно ходить на медосмотры. Другое официальное распоряжение от СПбГУ сообщает, что их китайским студентам, оставшимся у себя на родине на карантине, продлили «каникулы» до 1 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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