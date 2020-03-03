2020-03-03T09:03:09+03:00
Общество

Как у Шредингера: В Ленобласти не смогли установить, прошло мероприятие для молодежи, или нет

Антимонопольщики так и не нашли признаков того, что детский отдых состоялся. Как, впрочем, и обратного
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Ленобласти не смогли выяснить, прошло детское мероприятие, или все же нет.В Ленобласти не смогли выяснить, прошло детское мероприятие, или все же нет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В странной ситуации оказались инспектора областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Проверяя контракт на проведение 10-дневного мероприятия для подростков, они не смогли найти признаков того, что событие состоялось. Но и доказательств обратного тоже не нашлось.

- Закупка Шредингера: заказчик с подрядчиком оказались не в курсе исполнен контракт или нет, - сообщает пресс-служба УФАС по Ленобласти.

Еще в августе 2019 года между Комитетом по молодежной политике Ленинградской области (заказчик) и компанией «ЛенТурПроект» (исполнитель) был заключен контракт на организацию мероприятия для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исполнитель в свою очередь нанял подрядчика - центр патриотического воспитания. Именно эта организация вроде как провела сборы, о чем и был составлен отчет.

Однако он не понравился заказчику. Другими словами, появились сомнения, что событие вообще состоялось. И Комитет расторг контракт с исполнителем по причине ненадлежащего отчета. При этом представители Комитета были обязаны присутствовать на мероприятии, но «не смогли».

В итоге оказалось, что ни заказчик, ни исполнитель не располагают надлежащими документальными доказательствами проведения мероприятия, впрочем, как отмечают в УФАС, нет доказательств и того, что мероприятие не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей