Как у Шредингера: В Ленобласти не смогли установить, прошло мероприятие для молодежи, или нет

3 Март 2020 2020-03-03T09:03:09+03:00

В Ленобласти не смогли выяснить, прошло детское мероприятие, или все же нет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антимонопольщики так и не нашли признаков того, что детский отдых состоялся. Как, впрочем, и обратного

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В странной ситуации оказались инспектора областного управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Проверяя контракт на проведение 10-дневного мероприятия для подростков, они не смогли найти признаков того, что событие состоялось. Но и доказательств обратного тоже не нашлось.

- Закупка Шредингера: заказчик с подрядчиком оказались не в курсе исполнен контракт или нет, - сообщает пресс-служба УФАС по Ленобласти.

Еще в августе 2019 года между Комитетом по молодежной политике Ленинградской области (заказчик) и компанией «ЛенТурПроект» (исполнитель) был заключен контракт на организацию мероприятия для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Исполнитель в свою очередь нанял подрядчика - центр патриотического воспитания. Именно эта организация вроде как провела сборы, о чем и был составлен отчет.

Однако он не понравился заказчику. Другими словами, появились сомнения, что событие вообще состоялось. И Комитет расторг контракт с исполнителем по причине ненадлежащего отчета. При этом представители Комитета были обязаны присутствовать на мероприятии, но «не смогли».

В итоге оказалось, что ни заказчик, ни исполнитель не располагают надлежащими документальными доказательствами проведения мероприятия, впрочем, как отмечают в УФАС, нет доказательств и того, что мероприятие не проводилось.

ИСТОЧНИК KP.RU