12-летний мальчик нашел сгнивший труп на севере Петербурга

3 Март 2020 2020-03-03T13:32:27+03:00

Тело мужчины лежало в замершей луже в лесополосе рядом с жилым домом

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В Приморском районе Петербурга 12-летний мальчик сделал страшную находку. Днем в понедельник, 2 марта, ребенок гулял в лесополосе за жилым комплексом, недалеко от улицы Репищева. Шагая между деревьев, он вдруг заметил нечто похожее на человеческое тело, испугался и поспешил рассказать об увиденном взрослым.

- Мальчик побежал в сторону жилых домов и встретил 37-летнего охранника, которому рассказал, что рядом с домом 10, корпус 3, по улице Репищева, в луже лежит труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина выслушал ребенка и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители осмотрели место и нашли труп неизвестного мужчины, который лежал на спине в замершей луже. Для извлечения тела были вызваны сотрудники МЧС.

Отмечается, что мертвецу было около 45 лет, среднего роста. Одет в зеленую футболку, черные брюки и черные носки без обуви. По предварительным данным, труп пролежал в луже около месяца, так как тело успело частично сгнить. Умершего направили в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU