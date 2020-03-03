12-летний мальчик нашел сгнивший труп на севере Петербурга
В Приморском районе Петербурга 12-летний мальчик сделал страшную находку. Днем в понедельник, 2 марта, ребенок гулял в лесополосе за жилым комплексом, недалеко от улицы Репищева. Шагая между деревьев, он вдруг заметил нечто похожее на человеческое тело, испугался и поспешил рассказать об увиденном взрослым.
- Мальчик побежал в сторону жилых домов и встретил 37-летнего охранника, которому рассказал, что рядом с домом 10, корпус 3, по улице Репищева, в луже лежит труп, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Мужчина выслушал ребенка и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители осмотрели место и нашли труп неизвестного мужчины, который лежал на спине в замершей луже. Для извлечения тела были вызваны сотрудники МЧС.
Отмечается, что мертвецу было около 45 лет, среднего роста. Одет в зеленую футболку, черные брюки и черные носки без обуви. По предварительным данным, труп пролежал в луже около месяца, так как тело успело частично сгнить. Умершего направили в морг для установления причин смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU