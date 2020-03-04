2020-03-04T00:12:26+03:00
Общество

Выпуски газеты «Ленинградская правда» времен ВОВ оцифровали для архива Российской национальной библиотеки

В пяти годовых комплектах содержится около 1500 номеров газеты военных лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
РНБ получила на вечное хранение все выпуски газеты "Ленинградская правда" времен ВОВ.РНБ получила на вечное хранение все выпуски газеты "Ленинградская правда" времен ВОВ.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

3 марта в архив Российской национальной библиотеки (РНБ) передали ценнейшие выпуски газеты «Ленинградская правда» времен Великой Отечественной войны. Это 5 годовых комплектов, которые включают в себя около 1500 номеров. Вдобавок журналистам показали «сокровищницу» РНБ – хранилище газетного фонда.

В петербургской библиотеке хранится свыше 38 млн экземпляров произведений печати. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургской библиотеке хранится свыше 38 млн экземпляров произведений печати.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Благодаря новому дару РНБ сформирует одну из самых больших электронных коллекций периодической печати военных лет. Она включает в себя оцифрованную газету «Смена» 1941-1945 годов, многотиражные издания Ленинграда, колхозные, партизанские издания Ленинградской области, - передает пресс-служба РНБ.

Электронные копии «Ленинградской правды» времен ВОВ были сделаны Президентской библиотекой в 2015 году, после чего правообладателям передали оригиналы изданий и равные права на распоряжение цифровой копией. Примечательно, что во время войны газету лишь единожды не доставили читателям. Это случилось из-за бомбежки электростанции.

Во время войны газета лишь один раз не добралась до ленинградцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время войны газета лишь один раз не добралась до ленинградцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что в петербургской библиотеке хранится свыше 38 млн экземпляров произведений печати, в том числе на электронных носителях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Выпуски газеты «Ленинградская правда» времен ВОВ оцифровали для архива Российской национальной библиотеки
Останки четырех советских солдат обнаружили на краю болота в Ленобласти
Массовая драка со стрельбой в баре на севере Петербурга попала на видео
Дерзкого орлана, выслеживающего нерп, заметили на льду рядом с Сестрорецком
Белоснежная ласка погостила на детской площадке в Приморском районе
«Ребят, очень стыдно и обидно»: Появилось видео погони ДПС по Петербургу за 20-летним пьяным водителем «Газели»
Памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за два года
Из-за двойного гражданства председатель Союза журналистов Петербурга потеряла работу
Сроки просушки дорог в Ленобласти сдвинули на две недели
Серийные браконьеры расправились с лосихой в Пушкинском районе
Безымянный остров переименуют под пансион воспитанниц Минобороны РФ
Дрезденский оперный бал вернется в Петербург в сентябре 2020 года