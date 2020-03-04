Выпуски газеты «Ленинградская правда» времен ВОВ оцифровали для архива Российской национальной библиотеки

4 Март 2020 2020-03-04T00:12:26+03:00

В пяти годовых комплектах содержится около 1500 номеров газеты военных лет

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3 марта в архив Российской национальной библиотеки (РНБ) передали ценнейшие выпуски газеты «Ленинградская правда» времен Великой Отечественной войны. Это 5 годовых комплектов, которые включают в себя около 1500 номеров. Вдобавок журналистам показали «сокровищницу» РНБ – хранилище газетного фонда.

В петербургской библиотеке хранится свыше 38 млн экземпляров произведений печати.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Благодаря новому дару РНБ сформирует одну из самых больших электронных коллекций периодической печати военных лет. Она включает в себя оцифрованную газету «Смена» 1941-1945 годов, многотиражные издания Ленинграда, колхозные, партизанские издания Ленинградской области, - передает пресс-служба РНБ.

Электронные копии «Ленинградской правды» времен ВОВ были сделаны Президентской библиотекой в 2015 году, после чего правообладателям передали оригиналы изданий и равные права на распоряжение цифровой копией. Примечательно, что во время войны газету лишь единожды не доставили читателям. Это случилось из-за бомбежки электростанции.

Во время войны газета лишь один раз не добралась до ленинградцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что в петербургской библиотеке хранится свыше 38 млн экземпляров произведений печати, в том числе на электронных носителях.

ИСТОЧНИК KP.RU