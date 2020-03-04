Школьники избили и ограбили сантехника на юге Петербурга

4 Март 2020 2020-03-04T11:36:14+03:00

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В Петербурге группа подростков напала на 43-летнего мужчину, когда тот шел рано утром на работу. В 5:36 часов во вторник, 3 марта, петербуржец, работающий сантехником на заводе, позвонил в полицию и рассказал, что, как только он вышел из дома и прошел несколько метров, его избили четыре человека и ограбили. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- По словам мужчины, неизвестные напали на него возле дома 67 по Будапештской улице и похитили мобильный телефон, ключи от квартиры и зарядное устройство, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Буквально через 25 минут полиция нашла подозреваемых. Они находились у дома 69, корпус 1 по Будапештской улице. Нападавшими оказались подростки. Двое из них 10-классники, один второкурсник колледжа и еще один нигде не учится. Всем ребятам по 17 лет.

Похищенные вещи были изъяты. Подросткам грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU