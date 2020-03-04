2020-03-04T13:00:17+03:00
Общество

Стало известно, какой район Петербурга утонет последним при наводнении

Карту возможного затопления создали специалисты по урбанистике [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Наводнения в Петербурге начались с 1703 года.Наводнения в Петербурге начались с 1703 года.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Наводнения в Петербурге происходят с момента его основания и жители Северной столицы не зря опасаются буйства стихии. Вода не раз приносила многие беды людям. Сейчас, конечно, есть дамба, но в теории затопить город может. Какие районы «утонут» последними, выяснили урбанисты и даже сделали наглядный ролик.

- Видео было создано на основе инструмента City Roads, который разработал программист Андрей Кащ. С помощью технологий можно постепенно «раскрасить» все улицы города согласно их высотности, - сообщает издание Strelka Mag.

Так, при моделировании повышения уровня воды на 5 метров, начинает заливать Василеостровский район. При 10 метрах затоплена уже вся прибрежная часть города от Балтийской жемчужины до «Лахта Центра».

При 15 метрах «выживает» лишь Купчино и Выборгская сторона. Лучше всего дела обстоят на Парнасе за Поклонной горой. При 20 метрах «сухой» только Выборгский район. Еще 10 метров сверху и остается узкая полоска суши у парка Сосновка.

При 40 метрах спастись можно только в Пушкине и за Пулковскими высотами. При 80 метрах Петербург будет глубоко под водой. Правда такое может произойти только при глобальном и реальном потеплении и подъеме уровня мирового океана. Тогда бежать придется на Валдайскую возвышенность.

Карта затопления Петербурга при наводнении.Видео: Strelka Mag/vk.com/strelkamagazine

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей