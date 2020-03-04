Стало известно, какой район Петербурга утонет последним при наводнении

4 Март 2020 2020-03-04T13:00:17+03:00

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Наводнения в Петербурге происходят с момента его основания и жители Северной столицы не зря опасаются буйства стихии. Вода не раз приносила многие беды людям. Сейчас, конечно, есть дамба, но в теории затопить город может. Какие районы «утонут» последними, выяснили урбанисты и даже сделали наглядный ролик.

- Видео было создано на основе инструмента City Roads, который разработал программист Андрей Кащ. С помощью технологий можно постепенно «раскрасить» все улицы города согласно их высотности, - сообщает издание Strelka Mag.

Так, при моделировании повышения уровня воды на 5 метров, начинает заливать Василеостровский район. При 10 метрах затоплена уже вся прибрежная часть города от Балтийской жемчужины до «Лахта Центра».

При 15 метрах «выживает» лишь Купчино и Выборгская сторона. Лучше всего дела обстоят на Парнасе за Поклонной горой. При 20 метрах «сухой» только Выборгский район. Еще 10 метров сверху и остается узкая полоска суши у парка Сосновка.

При 40 метрах спастись можно только в Пушкине и за Пулковскими высотами. При 80 метрах Петербург будет глубоко под водой. Правда такое может произойти только при глобальном и реальном потеплении и подъеме уровня мирового океана. Тогда бежать придется на Валдайскую возвышенность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="646" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764499" frameborder="0"></iframe> Карта затопления Петербурга при наводнении.Видео: Strelka Mag/vk.com/strelkamagazine

ИСТОЧНИК KP.RU