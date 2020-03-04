Пенсионера насмерть сбил поезд в Петербурге

4 Март 2020 2020-03-04T16:06:45+03:00

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На железной дороге в Петербурге произошла трагедия. Как сообщили в среду, 4 марта, в дежурную часть Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в районе станции Новое Мозино поездом травмирован мужчина. Правоохранители направились на место для выяснения обстоятельств.

- Как стало известно, пожилой мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда избежать не удалось, - сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному округу.

В результате удара, мужчина скончался на месте от полученных травм. Умершим оказался 69-летний житель Гатчинского района Ленинградской области.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU