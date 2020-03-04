Мощи святого Иоанна Крестителя прибудут в Петербург

4 Март 2020 2020-03-04T14:31:02+03:00

Ковчег с с мощами святого Иоанна Крестителя прибудет в Петербург / Фото: Митрополия Петербурга

Ковчег будет находится в Казанском соборе с 9 по 17 марта [фото]

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В дни Великого поста в Петербург прибудет важная для православного населения святыня. С 9 по 17 марта в Казанском кафедральном соборе будет находиться частица мощей пророка, предтечи и крестителя господня Иоанна.

- Это самый чтимый после Пресвятой Богородицы христианский святой. Своей проповедью он призывал людей к покаянию и оставлению грехов. Поэтому Иоанна Предтечу нередко называют «апостолом покаяния», - рассказали в петербургской митрополии.

Святыня будет находиться в Казанском соборе с 9 по 17 марта / Фото: Митрополия Петербурга

Ковчег со святыней, в сопровождении игумена обители архимандрит Варфоломея, доставят в Петербург из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. В 21:30 9 марта его встретит митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Правящий архиерей совершит перед ковчегом молебен, после которого все присутствующие в храме смогут приложиться к святыне.

Доступ к ковчегу будет открыт в Казанском соборе с 8:00 до 23:00 с 10 по 17 марта.

СПРАВКА

Иоанн был сыном священника Захарии и праведной Елизаветы. По материнской линии приходился родственником Иисусу Христу. Пророк готовил людей к принятию ожидаемого Мессии – Христа. Он проповедовал на берегах реки Иордан и призывал людей к покаянию и оставлению грехов. Святой был посажен в темницу и обезглавлен за обличение царя Ирода Антипы.

ИСТОЧНИК KP.RU