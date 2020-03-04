Пьяные друзья убили и закопали собутыльника в лесу под Волховом

4 Март 2020 2020-03-04T16:26:52+03:00

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В городе Волхов, что в Ленинградской области, перед судом предстанут трое местных жителей. Как стало известно в среду, 4 марта, один из них обвиняется в убийстве, а двое его приятелей в том, что помогли скрыть труп. Все произошло во время застолья в мае 2018 года.

- В ходе кропотливой работы следователей и оперативников удалось восстановить картину произошедшего, установить место захоронения пропавшего 35-летнего мужчины и местонахождение подозреваемого в убийстве, которым оказался 40-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за бандитизм и разбой, - сообщили в следственном комитете.

Согласно версии следствия, в ночь на 23 мая 2018 года компания мужчин отдыхали с алкоголем в квартире своего общего знакомого в Волхове. Между гостями начался конфликт, и один из них ударил своего оппонента колюще-режущим предметом в область шеи от чего тот умер. Чтобы скрыть преступление, мужчины вывезли тело в лесной массив в районе садоводческого массива «Лесной-7» Волховского района и закопали.

Мужчина, нанесший удар, привлечен по статье за убийство и заключен под стражу. Двое его приятелей 46-ти и 56-ти лет находятся под подпиской о невыезде. Им предъявлены обвинения в укрывательстве преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU