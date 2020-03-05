2020-03-05T11:45:12+03:00
Происшествия

На петербургскую школу со слишком большим количеством детей, подали в суд

Ответчик заявил, что в микрорайоне не хватает учебных заведений
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге нашли школу со слишком большим количеством учениковВ Петербурге нашли школу со слишком большим количеством учениковФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Выборгском районе Петербурга обнаружили школу, в которой обучается слишком много детей. Как стало известно в четверг, 5 марта, Роспотребнадзор города обратился в суд с иском к учебному заведению № 475, заявив, что учащимся не хватает места в здании, что является нарушением норм.

- Во время проверки установлено несоответствие требования СанПиН, что приводит к ухудшению параметров микроклимата и состояния воздушной среды в классах, создает неблагоприятные условия для обучения детей в школе. В иске прописано требование: обеспечить в учебных кабинетах площадь не менее 2,5 «квадратов» на 1 школьника, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В свою очередь, представитель школы возразил против иска, пояснив, что в связи с застройкой микрорайона «Пригородное» на данный момент в школе №475 обучается 874 учащихся. Это превышает санитарные нормы. Но учебных заведений в районе не хватает, а отказать в предоставлении обучения всем детям, проживающим на территории, за которой закреплена школа, они не могут. Ожидается, что новая школа на 1560 мест будет построена только в 2025 году.

Тем не менее, суд удовлетворил иск управления, и обязал школу прекратить противоправные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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