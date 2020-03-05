2020-03-05T12:23:44+03:00
Общество

Туристов предупреждают о пробках на границе к 8 марта

Затруднения ожидаются в пунктах пропуска с Эстонией и Финляндией до и после праздника
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пограничники предупреждают о пробках на 8 марта.Пограничники предупреждают о пробках на 8 марта.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

На носу один из самых светлых праздников весны - Международный женский день. По случаю торжеств, все россияне получили три выходных дня. И если многие будут поздравлять родных и близких дома, то сотни, если не тысячи петербуржцев рванут за границу. От том, что перед и после 8 марта на границах с Эстонией и Финляндией могут быть пробки, предупреждают туристов.

- Практика показывает, что пассажиропоток в праздничные и предпраздничные дни превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два, а в пиковые часы и три раза, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По прикидкам пограничников, пиковая нагрузка на пункты пропуска для выезда придется вечером 6, утром 7 и 8 марта, а также в обратном направлении утром 9 числа.

В Погрануправлении просят туристов отнестись к ситуации с пониманием, а чтобы избежать возможных проблем, заранее проверять документы. В особенности на детей, у которых должны быть все разрешения на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей