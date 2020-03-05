Туристов предупреждают о пробках на границе к 8 марта

5 Март 2020 2020-03-05T12:23:44+03:00

Затруднения ожидаются в пунктах пропуска с Эстонией и Финляндией до и после праздника

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На носу один из самых светлых праздников весны - Международный женский день. По случаю торжеств, все россияне получили три выходных дня. И если многие будут поздравлять родных и близких дома, то сотни, если не тысячи петербуржцев рванут за границу. От том, что перед и после 8 марта на границах с Эстонией и Финляндией могут быть пробки, предупреждают туристов.

- Практика показывает, что пассажиропоток в праздничные и предпраздничные дни превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два, а в пиковые часы и три раза, - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

По прикидкам пограничников, пиковая нагрузка на пункты пропуска для выезда придется вечером 6, утром 7 и 8 марта, а также в обратном направлении утром 9 числа.

В Погрануправлении просят туристов отнестись к ситуации с пониманием, а чтобы избежать возможных проблем, заранее проверять документы. В особенности на детей, у которых должны быть все разрешения на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU