Довыборы в ЗакС Петербурга из-за смерти депутата назначены на 7 июня
Петербургский Горизбирком определился с датой проведения довыборов в парламент Северной столицы. Голосование по избирательному одномандатному участку номер 21 в Купчино состоятся 7 июня. На них определится, кто займет место умершего почти год назад депутата Павла Зеленкова.
- Это вынужденная мера из-за смерти депутата 6-го созыва Павла Зеленкова, который скончался 10 июня 2019 года из-за сердечного приступа, - пишут «Невские новости».
С того момент городское Заксобрание работало в неполном составе из 49 человек. Теперь это должно быть исправлено
В голосовании смогут принять участие совершеннолетние жители муниципальных образований «Гагаринское», «Звездное» и «Купчино». Всего - около 140 тысяч человек. По некоторым данным, в качестве кандидата в депутаты может выступить Сергей Шнуров, недавно ставший членом «Партии Роста».
ИСТОЧНИК KP.RU