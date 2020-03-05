2020-03-05T13:51:26+03:00
Общество

Довыборы в ЗакС Петербурга из-за смерти депутата назначены на 7 июня

Павел Зеленков умер 10 июня 2019 года от сердечного приступа
Петр КИБЕР
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Довыборы в петербургский ЗакС пройдут 7 июня.Довыборы в петербургский ЗакС пройдут 7 июня.Фото: Тимур ХАНОВ
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Петербургский Горизбирком определился с датой проведения довыборов в парламент Северной столицы. Голосование по избирательному одномандатному участку номер 21 в Купчино состоятся 7 июня. На них определится, кто займет место умершего почти год назад депутата Павла Зеленкова.

- Это вынужденная мера из-за смерти депутата 6-го созыва Павла Зеленкова, который скончался 10 июня 2019 года из-за сердечного приступа, - пишут «Невские новости».

С того момент городское Заксобрание работало в неполном составе из 49 человек. Теперь это должно быть исправлено

В голосовании смогут принять участие совершеннолетние жители муниципальных образований «Гагаринское», «Звездное» и «Купчино». Всего - около 140 тысяч человек. По некоторым данным, в качестве кандидата в депутаты может выступить Сергей Шнуров, недавно ставший членом «Партии Роста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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