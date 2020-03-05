2020-03-05T17:43:25+03:00
Происшествия

Ревнивец пробил голову экс-жене, убил ее друга и скрылся с трупом в багажнике Mercedes

Полиция Петербурга разыскивает мужчину, устроившего бойню на даче в Выборгском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга разыскивает Mercedes с трупом в багажникеПолиция Петербурга разыскивает Mercedes с трупом в багажникеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жуткая история, словно из боевика, произошла в Выборгском районе Ленинградской области. Днем в среду, 4 марта, в полицию позвонила 37-летняя петербурженка и рассказала, что стала свидетелем убийства. Со слов женщины, ее бывший муж застрелил ее партнера по бизнесу, а теперь где-то разъезжает с его трупом в багажнике иномарки Mercedes.

- Пострадавшая рассказала, что договорилась с 49-летним бывшим мужем встретиться на даче в поселке Яковлево, тому, якобы, надо было забрать диван. Так как женщина боялась мужчину, то на встречу взяла своего 38-летнего партнера по бизнесу. В 12 часов экс-супруг приехал, зашел в дом и попытался надеть на женщину наручники, та вырвалась и выбежала на улицу, где получила удар по голове предметом, похожим на пистолет, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Коллега пострадавшей попытался вмешаться, но получил четыре пули в живот и упал замертво. Ревнивый муж положил труп мужчины в багажник, на пассажирское сиденье посадил экс-жену и поехал к выезду из СНТ, но, увидев машину с мигалками, остановился и стал разворачивать машину. В это время женщина выпрыгнула из авто и сбежала. Mercedes скрылся в неизвестном направлении.

Женщина выбежала на дорогу, где тормознула попутку и попросила отвезти ее в больницу, попутно звоня в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли на дачном участке пули и гильзы. По факту было возбуждено уголовное дело. Ревнивого мужа с трупом в машине разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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