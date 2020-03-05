«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге

5 Март 2020 2020-03-05T18:55:31+03:00

В Петербурге появилась услуга: "Романтик по вызову на 8 марта" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В социальной сети жители Петербурга обсуждают необычную услугу, появившуюся на одном сервисе объявлений. «Романтик по вызову на 8 марта» - так называется предложение для одиноких женщин, которые хотят приятно провести праздничный день. Согласно «скрину», размещенном в интернете, объявление появилось 5 марта, накануне Международного женского дня.

- Приезжаю с едой, цветами и алкоголем. Обнимаю, дарю комплименты и повторяю: «Ты умница, а они все дураки», - говорится в объявлении.

Пользователи соцсетей предположили, что такая услуга - новый вид мужского эскорта / Фото: ВК "ДТП и ЧП Неизданное"Фото: СОЦСЕТИ

Отмечается, что услуга актуальна только с 7 по 9 марта в Петербурге. С иногородними «свидание» может быть организовано по телефону. За приятное настроение молодой человек просит 5 тысяч рублей.

- А можно его заставить чинить кран, чтоб он при этом стонал от удовольствия? – поинтересовалась петербурженка в соцсети.

- За пять то рублей конечно с интимом, причем во всех формах его проявлениях, обязательная программа, - считают участники обсуждения мужского пола.

Однако попытки «КП-Петербург» найти объявление на сайте, не увенчались успехом. Возможно, оно уже было удалено или является просто шуткой пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU