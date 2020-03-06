2020-03-06T14:41:31+03:00
Происшествия

Уровень воды в реке Тосна поднялся до критической отметки

Ситуация в Ленинградской области находится на контроле МЧС
Лилия КОЗЛОВА
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Из-за паводков в Тосно появилась угроза подтопленияИз-за паводков в Тосно появилась угроза подтопленияФото: Олег УКЛАДОВ
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В МЧС Ленинградской области предупредили жителей города Тосно о возможной опасности. Как сообщили в ведомстве, в 8 утра в пятницу, 6 марта, уровень воды в реке Тосна сильно поднялся и находится на критической отметке. В случае, если неблагоприятная обстановка ухудшится, местных жителей ждет подтопление.

- В 8 утра уровень воды в реке Тосна составил 434 сантиметров, при неблагоприятной отметке в 530 сантиметров, будет наблюдаться подтопление огородов, хозяйственных построек и вода подходит к домам в городе Тосно, - сообщили в МЧС 47-го региона.

В связи со сложившейся обстановкой, подтоплены также могут быть дороги, низкие мосты. Есть угроза, что и другие водоемы в области выйдут из берегов.

Местным жителям советуется во время паводка иметь постоянный доступ к радио, телевидению или интернету, чтобы быть в курсе обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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