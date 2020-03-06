2020-03-06T21:07:20+03:00
Общество

Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции

Он польщен и горд тем, что Владимир Путин прислушался к рекомендациям депутатов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Виталий Милонов рассказал, что он один из инициаторов поправки об упоминании Бога в Конституции.Виталий Милонов рассказал, что он один из инициаторов поправки об упоминании Бога в Конституции.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Виталий Милонов сделал резонансное заявление в эфире «Радио Комсомольская Правда в Петербурге» на 92.0 FM про то, что он является одним из инициаторов поправки об упоминании Бога в Конституции. Депутат признался, что работал над этим вместе с группой коллег из Госдумы. Теперь, к его счастью и большой гордости, часть их текста вошла в комплексную поправку Владимира Путина.

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- Это сделали мы, несколько депутатов – и коммунисты, и члены ЛДПР, и я, член Единой России, и мой коллега Николай Земцов, руководитель Бессмертного полка. Мы все вместе в комитете работали над текстом этой поправки. Наши предложения вроде строчек про «унаследованную от предков веру в Бога», «семью как союза мужчины и женщины» вошли в комплексную президентскую поправку, - рассказал Милонов.

Депутат Госдумы также добавил, что на начальных этапах работы над предложением о внесении Бога в Конституцию он и его коллеги употребляли в тексте поправки слово «Всевышний», но потом это отвергли, чтобы не вносить никакого «конфессионального оттенка». Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет по всей России 22 апреля с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Милонов признался, что напрямую причастен к поправке об упоминании Бога в Конституции