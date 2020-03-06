Обрушился вход в старинную крепость Копорье в Ленобласти

6 Март 2020 2020-03-06T21:42:12+03:00

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Ночью с 5 на 6 марта внезапно обрушился вход в старинную крепость Копорье, что находится в Ленинградской области. По каким причинам это произошло, пока достоверно неизвестно. В дирекции музея «Копорская крепость» рассказали «Комсомолке», что при обрушении никто не пострадал.

- Пока что экскурсионное обслуживание временно приостановлено. Это сделано до приезда комиссии, в состав которой входят представители музейного агентства, а также дирекции по охране памятника, - сообщил собеседник «КП-Петербург».

Обрушение помешало не только проводить экскурсии, но и приостановило ближайшие богослужения местного храма.

Сейчас крепость закрыта. Фото: vk.com/club83701091

Добавим, что с 2018 года крепость в Копорье масштабно реставрируют. Там периодически работают археологи и волонтеры. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, все это сопровождается финансированием из бюджета.

СПРАВКА

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Крепость построена в первой трети XVI века, при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства.

Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: с 2018 года археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU