В Петербурге таксист залил перцовым газом семью с 3-летним ребенком

7 Март 2020 2020-03-07T18:37:30+03:00

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О диком случае, произошедшем вечером пятницы в Санкт-Петербурге, рассказали жители города. По их словам, таксист, приехавший на вызов, отказался везти семью с ребенком а потом, из-за разгоревшегося скандала залил всех из перцового баллончика. Досталось не только маме с папой, но и 3-летнему мальчику, которому едкая струя попала в рот. Помощь пострадавшим оказали очевидцы.

- Все произошло после десяти вечера на 15-й линии Васильевского острова. Я возвращался после тренировки и увидел, что родители с малышом вповалку лежат на асфальте. Мальчик плохо дышал - ему струя прямо в рот попала, женщина не могла открыть глаза и в голос кричала: «помогите ребенку». Мужчина пытался встать, но тоже плохо ориентировался в пространстве, да еще на костылях был, - рассказал «Комсомолке» член Общественной комиссии (ОНК) Петербурга Антон Миссуловин, ставшей очевидцем событий

Член Общественной комиссии Антон Миссуловин стал свидетелем инцидента. Фото: vk.com/missulovin

Он вызвал врачей, а пока скорая ехала, другие петербуржцы принесли молока из соседнего магазина, которым надо промывать глаза при попадании перцового газа или спрея. В итоге всех троих увезли в больницу.

- Таксист в этот момент уже уехал. Конфликт до этого конечно был, может ребенка не захотел везти без кресла, и родители - они приехали из Мурманска - шли из гостей, были немного навеселе, но не заливать же всех из баллончика, тем более ребенку попало. Я посоветовал отцу написать заявление в полицию и пообещал помочь. Он сказал, что сделает, - сообщил очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU