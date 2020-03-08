2020-03-08T11:26:37+03:00
Общество

«Женская власть» украсила обшарпанные стены дома у набережной Обводного канала

Арт-группа «Явь» сделала подарок для дам к 8 марта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Художники запечатлели выдающихся женщин-правителей на стене дома в Петербурге. Фото: instagram.com/nigga_photographerХудожники запечатлели выдающихся женщин-правителей на стене дома в Петербурге. Фото: instagram.com/nigga_photographer
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Художники превратили обшарпанную стену дома №25 на улице Боровой в произведение искусства, написав на ней огромную картину, посвященную всем петербурженкам в праздник 8 марта. Все благодаря стараниям арт-группы «Явь». Сейчас в ней трудится всего два энтузиаста.

Стену расписывали в темное время суток накануне. Для этого на здание наложили проекцию будущей картины. Оставалось только лишь аккуратно следовать трафарету. Для работы привлекли машину-подъемник.

Картину создавали в темное время суток при помощи подъемника и проекции. Фото: instagram.com/yav_zone

Картину создавали в темное время суток при помощи подъемника и проекции. Фото: instagram.com/yav_zone

- Женская власть, - пишут художники о наименовании картины в своем Instagram.

В образах, запечатленных на стене дома, петербуржцы угадывают Клеопатру и Екатерину II. Возможно, третьей дамой является Елизавета Петровна. Судя по комментариям девушек в Instagram художников, им более чем понравился подарок на Международный женский день. Сейчас все гадают, как скоро коммунальщики закрасят подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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