2020-03-08T12:54:03+03:00
Происшествия

Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»

Полицейские задержали троих хулиганов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В ТРЦ "Галерея" подралась молодежь.В ТРЦ "Галерея" подралась молодежь.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

7 марта примерно в 22:38 на 4 этаже ТРЦ «Галерея» произошла групповая драка. Точное количество участников неизвестно. Когда полицейские прибыли на место, конфликт уже был исчерпан. Однако буйная молодежь повредила мебель в одном из общепитов, поэтому троих участников потасовки быстренько «скрутили» и забрали в местный отдел.

- Одному из задержанных 18 лет, он уроженец Петербурга. Двум другим по 20 лет, они зарегистрированы в Дагестане. Все – безработные. Между товарищами и неустановленными лицами произошел конфликт из-за внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе этого была повреждена мебель ресторанной зоны. С места изъяли записи с камер видеонаблюдения, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В отношении троицы составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Также после драки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье за хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дзюба и его любвеобильный песик поздравили женщин России с 8 марта
Морская свинка в образе Леди Гаги выиграла «Оскар грызунов» в Петербурге
Рабочий завода в Петербурге развратил несовершеннолетнюю сестру своей возлюбленной
Петербурженка «отметила» 8 марта, выпив средство от клопов и угодив в больницу
У женской команды «Зенита» появился собственный сайт
Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убитого выстрелом школьника из Колпино
Легендарному тренеру по фигурному катанию Алексею Мишину исполнилось 79 лет
Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»
Ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП с маршруткой и двумя иномарками в Петербурге
Огромные очереди выстроились перед входом в Эрмитаж
«Женская власть» украсила обшарпанные стены дома у набережной Обводного канала
Отец открыл огонь по родному сыну в Приморском районе
Спасенная с дрейфующей льдины нерпа-малютка оказалась уникальной в своем роде
После объятий с незнакомцем петербуржец остался без 140 тысяч рублей и телефона
Две легковушки насмерть сбили ребенка в Ленобласти
Бастрыкин поручил проверить подрядчика, срывающего сроки реставрации исторических объектов в Петербурге
Погода на 8 марта в Петербурге: Облачно с прояснениями и тепло
Акцию «Петербург своих не бросает» проведут для студентов, запертых на карантине в общежитии
Реконструкцию теплосетей на улице Ольминского поручили закончить до 20 июня
До 1 июля 2020 года Петербург получит 87 новых троллейбусов
Правительство России дало 1,7 миллиарда рублей на доплаты петербургским врачам
В Мурино нашли «прилетевший по воздуху» автомобиль
МЧС предупреждает водителей о гололедице и тумане
В Ленобласти полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить вора-рецидивиста
Глава Комздрава Петербурга рассказал о состоянии второго пациента с коронавирусом
В Петербурге таксист залил перцовым газом семью с 3-летним ребенком
Водители встали в очереди за транспондерами ЗСД, которые скоро станут платными
Второй пациенткой с коронавирусом в Петербурге оказалась девушка, вернувшаяся из Италии