Молодежь поломала мебель в ходе драки в ТРЦ «Галерея»

8 Март 2020 2020-03-08T12:54:03+03:00

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7 марта примерно в 22:38 на 4 этаже ТРЦ «Галерея» произошла групповая драка. Точное количество участников неизвестно. Когда полицейские прибыли на место, конфликт уже был исчерпан. Однако буйная молодежь повредила мебель в одном из общепитов, поэтому троих участников потасовки быстренько «скрутили» и забрали в местный отдел.

- Одному из задержанных 18 лет, он уроженец Петербурга. Двум другим по 20 лет, они зарегистрированы в Дагестане. Все – безработные. Между товарищами и неустановленными лицами произошел конфликт из-за внезапно возникших неприязненных отношений. В ходе этого была повреждена мебель ресторанной зоны. С места изъяли записи с камер видеонаблюдения, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

В отношении троицы составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Также после драки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье за хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU