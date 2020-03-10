2020-03-10T12:08:51+03:00
Общество

250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни

Службы приготовились к борьбе с гололедом и осадками
Лилия КОЗЛОВА
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Дороги Ленобласти приготовили чистить от весеннего мокрого снегаДороги Ленобласти приготовили чистить от весеннего мокрого снегаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Дорожные службы Ленинградской области приготовились к весеннему мокрому снегу. Как стало известно во вторник, 10 марта, спецтехника уже стоит в ожидании ухудшения погоды и борьбы с гололедом. В ближайшие три дня ожидаются скачки температуры воздуха и сильные дожди с мокрым снегом.

- Порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Для борьбы с гололедицей дорожники готовы использовать солевые растворы, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Также отмечается, что за минувшие праздничные выходные от снега было очищено 250 километров трасс. На дорогах трудились 116 единиц спецтехники.

По данным диспетчерской службы ГКУ «Ленавтодор», было получено 12 заявок по обслуживанию магистралей, больше всего — от автомобилистов Всеволожского, Гатчинского и Приозерского районов. Все обращения были своевременно переданы в районные ДРСУ для выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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