2020-03-10T14:47:56+03:00
Происшествия

В детском саду в Купчино оторвали голову медведю

На декоративной фигуркой поглумились пять хулиганов, в том числе находившийся в розыске
Петр КИБЕР
Поделиться:
В детском саду хулиганы сломали голову декоративному медведю.В детском саду хулиганы сломали голову декоративному медведю.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Лишь пьяным варварством можно назвать поступок пятерых хулиганов, которые ночью 9 марта влезли на территорию детского садика и сломали декоративного медведя, украшавшего игровую площадку. Мишке безжалостно оторвали голову.

- Около 0:12 9 марта наряд вневедомственной охраны прибыл на вызов, поступивший из детского сада на улице Турку. Сотрудник учреждения сообщил, что на территории находятся посторонние люди, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Стражи порядка задержали всех пятерых хулиганов, громивших детскую площадку и отвезли из в отделение. Там выяснилось, что один из мужчин находится в розыске за уклонение от лишения свободы. По другому делу он должен находиться под арестом, но свободно гуляет по улицам.

В итоге его и остальных бузотеров передали в руки местных полицейских. Сумма ущерба детсаду устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр балета имени Якобсона переносит свои итальянские гастроли
12-летнюю девочку изнасиловали в примерочной магазина в центре Петербурга
Автомобилисты Петербурга сдали более 420 тонн старых шин на переработку
В детском саду в Купчино оторвали голову медведю
Детский центр на Урале загадочно «заминировали» из Ленобласти
Петербургские НКО получат 387 миллионов на свои проекты
На Ладожском озере ищут лодку с тремя рыбаками
Пулково стал лучшим аэропортом Европы 2019 года
Петербургский международный экономический форум перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Матч «Зенит» - АСВЕЛ по Франции пройдет без зрителей из-за коронавируса
Два школьника попали в больницу после вечеринки с алкоголем
250 километров дорог Ленобласти очистили от снега в праздничные дни
Голову в ведре и расчлененное тело нашли в квартире в Луге
Очередной температурный рекорд побит в Петербурге