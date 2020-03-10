В детском саду в Купчино оторвали голову медведю

10 Март 2020 2020-03-10T14:47:56+03:00

На декоративной фигуркой поглумились пять хулиганов, в том числе находившийся в розыске

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Лишь пьяным варварством можно назвать поступок пятерых хулиганов, которые ночью 9 марта влезли на территорию детского садика и сломали декоративного медведя, украшавшего игровую площадку. Мишке безжалостно оторвали голову.

- Около 0:12 9 марта наряд вневедомственной охраны прибыл на вызов, поступивший из детского сада на улице Турку. Сотрудник учреждения сообщил, что на территории находятся посторонние люди, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Стражи порядка задержали всех пятерых хулиганов, громивших детскую площадку и отвезли из в отделение. Там выяснилось, что один из мужчин находится в розыске за уклонение от лишения свободы. По другому делу он должен находиться под арестом, но свободно гуляет по улицам.

В итоге его и остальных бузотеров передали в руки местных полицейских. Сумма ущерба детсаду устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU