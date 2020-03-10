Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху

10 Март 2020 2020-03-10T19:27:51+03:00

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Легенды и анекдоты о том, что можно выловить из Невы, ходят в рыбацкой среде давным-давно. Экология большого города, через который течет река, далеко не идеальна, однако рыба в воде все же водится. Но не только ее может поймать удачливый рыболов. Так, один из петербуржцев подцепил на крючок черепаху.

- На Октябрьской набережной была обнаружена и сфотографирована. Скажите пожалуйста, это нормально в Неве такое встретить? - задается вопросом в одном из рыбацких пабликов житель Санкт-Петербурга Роман.

Судя по фото, на его удочку клюнула довольно большая красноухая черепаха. Обычно таких заводят в домашних аквариумах, однако люди берут маленьких питомцев не всегда понимая, что они быстро растут. И тогда от них просто избавляются.

- Это красноухая черепаха. Живет исключительно в теплых странах. Скорее всего выкинули. Маленькие очень симпатичные, но быстро вырастают и вот результат. Удивительно как она выжила? Нынешний климат для нее очень холодный, - пишут в комментариях знатоки фауны.- Может у стоков канализации, где теплее пригрелась.

Увы, но по незнанию или нежеланию домой черепаху так и не забрали. Поймавший ее рыбак отцепил крючок и отправил «тортиллу» обратно в воды Невы.

ИСТОЧНИК KP.RU