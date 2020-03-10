Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга

10 Март 2020 2020-03-10T22:33:45+03:00

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В сообществе с говорящим названием «Плохие новости» во «Вконтакте» появилась душераздирающая видеозапись конфликта подростка с охранниками петербургского метро. Мальчик перешел через турникет со своим небольшим велосипедом BMX, на что сотрудники подземки остановили юного пассажира с требованием оставить транспорт «за бортом». В итоге охранникам пришлось силой отбирать двухколесного друга у парня.

- Я мышцу порвал на ноге! Да как я домой-то дойду?! Как я домой дойду?! Я за проезд заплатил! – пытался доказать свою правоту мальчик, заливаясь слезами.

Об инциденте стало известно еще 8 марта. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Затем мальчику пытались объяснить, что он сам ехать может, но по правилам велосипед с собой брать в подземку запрещено. Это подтверждает и приказ Минтранса РФ. Чтобы перевезти двухколесного товарища, его следует сложить и упаковать как багаж. Под исключения попадают детские и складные велосипеды.

Другое дело, что, по словам очевидцев, охранники с самого начала действовали жестко и даже не пытались поговорить с несчастным мальчиком.

Охранники метро Петербурга не пустили внутрь заплаканного мальчика с велосипедом.Видео размещено в паблике "Плохие Новости" во "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU