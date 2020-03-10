2020-03-10T22:33:45+03:00
Общество

Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга

У подростка, повредившего ногу, силой отобрали средство передвижения [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Сильно расстроенному мальчику не разрешили пройти в подземку Петербурга с велосипедом. Фото: vk.com/plohie_novosti_mcСильно расстроенному мальчику не разрешили пройти в подземку Петербурга с велосипедом. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc
Изменить размер текста:

В сообществе с говорящим названием «Плохие новости» во «Вконтакте» появилась душераздирающая видеозапись конфликта подростка с охранниками петербургского метро. Мальчик перешел через турникет со своим небольшим велосипедом BMX, на что сотрудники подземки остановили юного пассажира с требованием оставить транспорт «за бортом». В итоге охранникам пришлось силой отбирать двухколесного друга у парня.

- Я мышцу порвал на ноге! Да как я домой-то дойду?! Как я домой дойду?! Я за проезд заплатил! – пытался доказать свою правоту мальчик, заливаясь слезами.

Об инциденте стало известно еще 8 марта. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Об инциденте стало известно еще 8 марта. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

Затем мальчику пытались объяснить, что он сам ехать может, но по правилам велосипед с собой брать в подземку запрещено. Это подтверждает и приказ Минтранса РФ. Чтобы перевезти двухколесного товарища, его следует сложить и упаковать как багаж. Под исключения попадают детские и складные велосипеды.

Другое дело, что, по словам очевидцев, охранники с самого начала действовали жестко и даже не пытались поговорить с несчастным мальчиком.

Охранники метро Петербурга не пустили внутрь заплаканного мальчика с велосипедом.Видео размещено в паблике "Плохие Новости" во "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горькие слезы не помогли мальчику пройти с велосипедом в метро Петербурга
Появились новые подробности дела о расчлененном трупе в Луге
Суд Петербурга заочно арестовал поисковика, узнавшего гостайну и сбежавшего в Нидерланды
В центре Петербурга легковушки устроили аварию прямо на глазах ДПС
Пьяный мужчина изрезал ножом сотрудника Александровской больницы
Петербурженка сядет в колонию на 8 лет за борцовский прием против полицейского
Полномасштабная весенняя мойка стартовала в Петербурге
Петербурженка заметила в Кронштадте «голливудского актера»
Весной с пешеходной 1-й Советской улицы выгонят машины
Петербургский рыбак выловил из Невы черепаху
Дороги на севере Петербурга отремонтируют за полмиллиарда рублей
87 человек с подозрением на китайский коронавирус обследуют в Санкт-Петербурге
«Зенит» мне ни разу не заплатил: Кокорин рассказал, как оказался в ФК «Сочи»
Такси как из фильма «Такси» заметили в Веселом поселке