2020-03-11T09:40:46+03:00
Общество

Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор

Жители поселка на берегу Финского залива много лет страдают от вонючей жидкости, текущей из-под крана
Лилия КОЗЛОВА
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Роспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге / Фото: Гражданский патрульРоспотребнадзор проверит черную питьевую воду в Усть-Луге / Фото: Гражданский патруль
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Роспотребнадзор проверит качество питьевой воды в Усть-Луге, что в Ленинградской области. Жители портового поселка на берегу Финского залива много лет страдают из-за жидкости черного цвета с неприятным запахом, которая подается в их квартиры. Не спасают даже домашние станции очистки. Фильтры приходят в негодность каждые пять дней.

- Критическая ситуация с питьевой водой фиксируется нами в большинстве поселений Кингисеппского района. Хозяйства водоснабжения в запущенном состоянии, надлежащего контроля нет. В итоге люди вынуждены покупать воду дважды – у гарантирующего поставщика и в магазинах, при этом качество воды не пригодно даже для бытовых нужд, - сообщил глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Также он отметил, что глава поселка Павел Казарян фактически самоустранился от вопросов обслуживания водопроводных сетей населенного пункта, и не дает ответ, до каких пор в дома жителей вместо воды поступает коричневая жижа.

Правозащитники инициировали проверку прокуратуры и Роспотребнадзора Ленинградской области в отношении поставщика воды и администрации Усть-Лужского сельского поселения. Точная дата проведения еще не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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