Черную питьевую воду в Усть-Луге проверит Роспотребнадзор
Роспотребнадзор проверит качество питьевой воды в Усть-Луге, что в Ленинградской области. Жители портового поселка на берегу Финского залива много лет страдают из-за жидкости черного цвета с неприятным запахом, которая подается в их квартиры. Не спасают даже домашние станции очистки. Фильтры приходят в негодность каждые пять дней.
- Критическая ситуация с питьевой водой фиксируется нами в большинстве поселений Кингисеппского района. Хозяйства водоснабжения в запущенном состоянии, надлежащего контроля нет. В итоге люди вынуждены покупать воду дважды – у гарантирующего поставщика и в магазинах, при этом качество воды не пригодно даже для бытовых нужд, - сообщил глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.
Также он отметил, что глава поселка Павел Казарян фактически самоустранился от вопросов обслуживания водопроводных сетей населенного пункта, и не дает ответ, до каких пор в дома жителей вместо воды поступает коричневая жижа.
Правозащитники инициировали проверку прокуратуры и Роспотребнадзора Ленинградской области в отношении поставщика воды и администрации Усть-Лужского сельского поселения. Точная дата проведения еще не известна.
ИСТОЧНИК KP.RU