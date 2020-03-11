Пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Васильевском острове

11 Март 2020 2020-03-11T09:51:12+03:00

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Мужчина из Петербурга, «приняв на грудь», решил развлечь себя стрельбой с балкона. Во вторник, 10 марта, полиция задержала пьяного хулигана, который напугал жителей Васильевского острова громкими выстрелами. Оказалось, палил он из охотничьего карабина.

- В 17:37 часов, 10 марта, в полицию поступило сообщение о том, что с балкона одного из домов по Морской набережной из огнестрельного оружия стреляют подростки. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Стражи порядка осмотрели указанный очевидцами балкон и нашли там пять гильз. Далее в квартире одного из домов на Морской набережной, полиция задержали 37-летнего мужчину, у которого изъяли охотничий карабин «Вепрь 1В» и патроны.

Оказалось, что данный мужчина нигде не работает, и в тот день, выпив алкоголь, он решил «развлечься»- вышел на балкон общего пользования 12 этажа и около 10 раз выстрелил в воздух. За хулиганство на мужчину составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU