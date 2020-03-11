Жители Киришского района остались без дорог

11 Март 2020 2020-03-11T13:15:36+03:00

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Почти одиннадцать километров региональных дорог под Киришами, в Ленинградской области, превращены в непроезжую грязь. Как сообщили в среду, 11 марта, в администрации 47-го региона, причиной тому работы по строительству газопровода «Северный поток – 2».

- Речь идет о компании ООО «Краснодаргазстрой» тяжелая техника которой трудится на подъезде к деревне Посадников остров и участке трассы «Мягры — Релли», - отметили в администрации.

Тяжелая техника превратила дороги в грязь / Фото: Администрация Ленобласти

На ряде участков грузовики и гусеничные экскаваторы полностью разбили асфальт. На претензии дорожников предприятие отреагировало своеобразно, начав выполнять большую часть работ ночью из-за чего жители окрестных деревень не могут спать.

Сейчас по дорогам идут караваны большегрузов с песком, а на обочинах постоянно работают экскаваторы. Учитывая то, что основание трасс сильно ослаблено после зимы, покрытие дорог несет повышенную нагрузку, по ним не могут проехать экстренные службы.

На данный момент дорожники готовятся перекрывать движение тяжелой техники и запрещать ее проезд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/765773" frameborder="0"></iframe> Жители Киришского района Ленобласти остались без дорог из-за строительства газопровода.Видео: Администрация Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU